شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحرس أبو جبل مرمى الزمالك أمام الإسماعيلي بسبب المنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل نادى الزمالك للاعتماد على محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق الأبيض خلال مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الاتجاه الذى ينادى بضرورة الاعتماد علي محمد أبو جبل فى حراسة مرمي الفريق الأبيض خلال مواجهة الدراويش وتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء، بسبب معسكر منتخب مصر، حيث تواجد أبو جبل فى القائمة الأولية التى أعلن عنها إيهاب جلال المدير الفني، وتم استبعاد عواد، وستكون مواجهة الزمالك والإسماعيلي هى الأخيرة للفريقين قبل انطلاق معسكر المنتخب، ومشاركة أبو جبل ستمنحه أفضلية فى التواجد بالتشكيل الأساسي باحدي مواجهتي غينيا ومالاوى.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو باستاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج، واللاعبون هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.