شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل مباراة الليلة فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.



مواجهات الزمالك والاسماعيلى

تقابل الزمالك مع الإسماعيلي فى بطولة الدوري بـ117 لقاء وفاز الزمالك فى 53 لقاء فيما خسر 32 مباراة وتعادلا فى 32 لقاء، وأحرز الزمالك 148 هدفا، بينما أحرز الإسماعيلي 119 هدفا، ويعد عبد الحليم على هداف الزمالك في شباك الاسماعيلى برصيد 8 أهداف، بينما محمد صلاح أبو جريشة هو هداف الإسماعيلى في الزمالك برصيد 5 أهداف، فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في مباراة الزمالك والاسماعيلى برصيد 19 مباراة

أكبر فوز للزمالك على الإسماعيلى 5-2،وأكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك 5-3.

وتخطى الفارس الأبيض نظيره أسوان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما، الاثنين، على ملعب المقاولون العرب، فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر ليصعد لنهائى البطولة في آخر ظهور بينما خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

فيما حصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلى منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.