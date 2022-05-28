الامارات | لولا هذا الهدف "الخارق" لما وصل ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لولا هذا الهدف "الخارق" لما وصل ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد عشاق ليفربول تداول فيديو لهدف حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بمرمى وست بروميتش ألبيون في مايو 2021 ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من المسابقة المحلية (قبل جولتين من ختام فعاليات الدوري)، مشددين على أنه لولا هذا الهدف لما تأهل ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ومن ثم المباراة النهائية المقررة اليوم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وكان أليسون بيكر المتوج أفضل حارس مرمى في ختام الدوري الانجليزي قد خرج من مرماه في الثواني الأخيرة من مباراة ليفربول وبروميتش ألبيون عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، وتمكن من تسجيل هدف الفوز الثمين الذي ساعد الفريق بقوة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الحالي.

يذكر أن ليفربول عانى في موسم 2020-2021 للحصول على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال ولكن رأسية أليسون بيكر أنعشت الحظوظ بشكل كبير.

ويتوقع أن يكون أليسون بيكر أحد أهم الأسلحة في ليفربول لمنع لاعبي ريال مدريد من التهديف الليلة على العكس تماما الحارس السابق الألماني لوريس كاريوس الذي كان نقطة ضعف الفريق في نهائي 2018 الذي جمع الفريقين وانتهى لمصلحة ريال مدريد 3-1 بعدما ارتكب مهازل كروية وأخطاء كارثية أدت للهزيمة.

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