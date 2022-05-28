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الامارات | مفاجأة.. ليفربول مهدد بفقدان ساديو ماني بعد مباراة ريال مدريد

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إخبارية عن إمكانية خوض النجم السنغالي ساديو ماني، أخر مباراة له مع ليفربول وستكون أمام ريال مدريد في نهائي ، بعدما تم ربط اسم اللاعب بالانتقال إلى فريق بايرن ميونخ الألماني، مع اقتراب انتهاء عقده مع فريق ليفربول ولم تجر أي مفاوضات مهمة حول تمديد عقد المهاجم السنغالي.

وأكدت الصحيفة أن رغبة اللاعب السنغالي كبيرة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد، ومن ثم توديع زملائه قبل التحول إلى بايرن ميونيخ، وزاد من التكهنات رد ساديو ماني على أحد الصحافيين عندما سئل عن تجديد عقده مع ليفربول، حيث قال: " انا حاليًا مركز على تمامًا على مباراة السبت، بعد المباراة سأمنحك أفضل إجابة تود سماعها.

وجاء ذلك في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وسيرغي غنابري داخل فريق بايرن ميونخ، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ماني بصدد رفض تجديد عقده مع ليفربول، من أجل انتقاله إلى بطل الدوري الألماني.

وأكدت الصحفية الألمانية أن المهاجم السنغالي يرغب في خوض تحد جديد بقميص بايرن ميونيخ بعد 6 سنوات ناجحة أمضاها داخل ملعب "أنفيلد"، مع فريق ليفربول.

ووفقاً لجريدة "ليكيب"، فإن بايرن ميونخ قريب من الاتفاق على صفقة انتقال ساديو ماني لمدة 3 سنوات، من المتوقع أن تكلف الصفقة حوالي 30 مليون يورو فقط.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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