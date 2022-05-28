تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-5-2022 وجدول جميع المباريات التي تقام في كافة البطولات والمنافسات على مستوى العالم.



في دوري أبطال أوروبا تلعب اليوم المباراة النهائية المرتقبة، والتي تجمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في ستاد فرنسا بقلب العاصمة باريس،

ويسعى الريال لحصد اللقب رقم 14 له في تاريخه، بينما يريد ليفربول الفوز بالبطولة للمرة السابعة.

وفي الدوري المصري الممتاز، يحل الإسماعيلي ضيفًا على نادي الزمالك في الجولة 21، كما يستضيف سموحة فريق إنبي صاحب المركز العاشر.

بينما في الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، يواجه النصر نظيره الأهلي على ملعب مرسول بارك، كما يلتقي الاتفاق والفيصلي الذي يصارع للبقاء في الدوري وعدم الهبوط.

يلتقي ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فرنسا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات اليوم في الدوري المصري ستبدأ بلقاء غزل المحلة وطلائع الجيش، ثم مباراة الزمالك والإسماعيلي، وفي نفس الموعد يواجه سموحة نادي إنبي.

في الدوري السعودي يوجه اليوم الفيصلي نادي الاتفاق، كما يلتقي نادي النصر بنادي الأهلي.