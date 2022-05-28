تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.



ويحتضن استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم هو 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره في ريال مدريد، استقرا بنسبة كبيرة على تشكيل كل فريق لخوض الصدام المرتقب.

سيخوض كلوب المباراة على الأرجح بطريقة 4-3-3 مع الإبقاء على البرازيلي روبرت فيرمينو كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – كوناتيه – أندي روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – فينالدوم – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني – لويس دياز – محمد صلاح

في المقابل، لن يجري أنشيلوتي تعديلات جذرية على تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول، وسيعتمد على نفس العناصر التي قادت الفريق للمباراة النهائية.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - آلابا - كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.