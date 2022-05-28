شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر
جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022
أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).
مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).
مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).
جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).
محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).
خالد قمر "الجونة" (7 أهداف).
إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).
محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).جدول ترتيب الدوري المصري
الزمالك - 41 نقطة
بيراميدز - 40 نقطة
الأهلي - 37 نقطة
فيوتشر - 35 نقطة
سموحة - 34 نقطةنتائج مباريات الجمعة فى الجولة 21 للدوري
الجمعة
الجونة 1-0 الاتحاد السكندري
المقاصة 0-0 فاركومواعيد مباريات الجولة 21 للدوري
السبت
غزل المحلة & طلائع الجيش..4 عصر استاد غزل المحلة
سموحة & انبى..6.30 مساء استاد الاسكندرية
الزمالك & الاسماعيلى.. 6.30 مساء على استاد القاهرة الدولى
الأحد
فيوتشر & ايسترن كومبانى..4 عصراً على استاد الاهلى والسلام
بيراميدز & المصرى..6.30 مساء على استاد برج العرب
الاثنين
البنك الاهلى & سيراميكا..6.30 مساء على بتروسبورتالقنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.