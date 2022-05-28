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جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة

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القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بينما يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش ويتحدى سموحة نظيره إنبى.
جدول ترتيب هدافى موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (7 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري 

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 40 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 35 نقطة

سموحة - 34 نقطة

نتائج مباريات الجمعة فى الجولة 21 للدوري

الجمعة 

الجونة 1-0 الاتحاد السكندري

المقاصة 0-0 فاركو

مواعيد مباريات الجولة 21 للدوري

السبت 

غزل المحلة & طلائع الجيش..4 عصر استاد غزل المحلة

سموحة & انبى..6.30 مساء استاد الاسكندرية 

الزمالك & الاسماعيلى.. 6.30 مساء على استاد القاهرة الدولى 

 

الأحد 

فيوتشر & ايسترن كومبانى..4 عصراً على استاد الاهلى والسلام

بيراميدز & المصرى..6.30 مساء على استاد برج العرب

الاثنين 

البنك الاهلى & سيراميكا..6.30 مساء على بتروسبورت

 القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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