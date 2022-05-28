شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ترتيبات حضور الجماهير المصرية بالمغرب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو بعثة النادي الأهلي ترتيبات حضور الجالية المصرية الموجودة فى المغرب مباراة الوداد بنهائي أفريقيا، وشهدت الساعات الماضية ترتيبات مكثفة من جانب بعثة الأهلي في المغرب مع السفارة المصرية بهدف التنسيق وتقديم تسهيلات للجمهور لحضور المباراة، ودعم المارد الأحمر من أجل التتويج باللقب.

ووجه الأهلي الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية الموجودة فى المدن المغربية المختلفة لحضور المباراة النهائية لدوري الأبطال الاثنين المقبل فى الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، على مركب محمد الخامس.

وأكد الأهلي أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب، ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه الي منطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.. هذا

ويتواجد في المكان المشار إليه ابتداءً من صباح اليوم السبت مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز السفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي.