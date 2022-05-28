شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تاريخية عن الزمالك والإسماعيلى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.



معلومات تاريخية

حصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلى منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم السبت بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.