شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات إلياس الجلاصى أمام بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري خدمات التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى منعت اللاعب من المشاركة فى المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بسبب تراكم الإنذارات.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز غداً، الأحد، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري العام.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلى بهدف نظيف، حيث خاض المصرى بعدها 7 مباريات تعادل فى مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى ما قبل 48 يوماً وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأخيراً أمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصرى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.