شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمد عبد المنعم لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي الأهلي محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال أسبوعين من الأن تقريباً بعد إصابته الأخيرة في العضلة الضامة حيث تعرض عبد المنعم لإصابة في العضلة الضامة خلال إحدى مباريات الفريق الأخيرة بالدوري ليغيب عن مباريات الأحمر الماضية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن محمد عبد المنعم سيغيب عن مباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتابع سيد عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية: "محمد عبد المنعم لم يشارك بعد في التدريبات الجماعية، ومازال أمامه 10 أيام وربما أكثر من هذه المدة حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية".

وكان محمد عبد المنعم قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال إحدى مباريات الدوري الأخيرة، وحاول الجهاز الطبي بالفريق تجهيزه قبل مباراة الوداد المغربي، ولكن وفقا لتصريحات سيد عبد الحفيظ فإن المدافع لن يلحق بالنهائي الأفريقي.