شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن الفوز السابع مع الزمالك أمام الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض تحدياً قوياً عندما يلتقي الإسماعيلي فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً، حيث يبحث الفريق الأبيض عن تصحيح المسار في الدوري بعد الهزيمة التي تلقاها فرسان ميت عقبة فى آخر جولتين، أمام إنبى 2/0، ثم الطلائع 1/0.

ويسعى البرتغالي فيريرا لحصد انتصاره السابع مع نادى الزمالك، فمنذ توليه المسؤولية الفنية للقلعة البيضاء فى مارس الماضي، قاد البرتغالي الزمالك فى 12 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها 6 انتصارات، بواقع 5 في الدوري العام وفوز وحيد فى كأس مصر بنسخة العام الماضي كان على حساب أسوان فى الدور نصف النهائي بنتيجة 2/1.

فيما تلقى نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي 3 هزائم وتعادل في 3 مباريات أخرى، ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 41 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز الزمالك في 13 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكه 19 هدفاً أخر.

وطلب البرتغالى جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة إنقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة فى التشكيل الأساسى للمباريات القادمة للفريق.

وأكد فيريرا للاعب أنه يمتلك مهارة كبيرة والفريق في حاجة لمجهوده لكن يحتاج إلى إنقاص وزنه فى أسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيل مكثف لعبد الله جمعة لكى يكون جاهز للمشاركة فى المباريات أساسيا.