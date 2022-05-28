شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 21 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بينما يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش ويتحدى سموحة نظيره إنبى.