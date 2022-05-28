شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 21 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بينما يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش ويتحدى سموحة نظيره إنبى.
وأسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدورى المصرى، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.نتائج مباريات الجمعة فى الجولة 21 للدوري
الجونة 1-0 الاتحاد السكندرى
المقاصة 0-0 فاركومواعيد مباريات الجولة 21 للدورى
السبت
غزل المحلة & طلائع الجيش.. 4 عصراً استاد غزل المحلة
سموحة & إنبى.. 6.30 مساء استاد الإسكندرية
الزمالك & الإسماعيلى.. 9 مساء على استاد القاهرة الدولى
الأحد
فيوتشر & إيسترن كومبانى.. 4 عصراً على استاد الاهلى والسلام
بيراميدز & المصرى.. 6.30 مساء على استاد برج العرب
الاثنين
البنك الأهلى & سيراميكا.. 6.30 مساء على بتروسبورتالقنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.