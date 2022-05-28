شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن أول فوز على الزمالك منذ 1517 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

ويفتش الإسماعيلى عن أول فوز له على الزمالك منذ 2 أبريل 2018 أى منذ 4 سنوات وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام، ما يعادل 1517 يوماً، ووقتها فاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها كل من محمود متولى وكريم بامبو، وإبراهيم حسن، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد معروف يوسف.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24.