شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الصافى: مواجهة القليبى صعبة وثقتى كبيرة فى لاعبات طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى الصافي، المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة اليوم أمام الأولمبي القليبي فى ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية ستكون صعبة للغاية، نظرًا لأنها أمام الفريق المستضيف للبطولة، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمؤازرته.

وأضاف الصافي، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي الأهلى، أنه رغم هذه الظروف الصعبة للمباراة إلا أن الأهلي يركز بشكل كبير على تحقيق الفوز لمواصلة مشواره فى البطولة نحو التتويج باللقب.

وأشار الصافي إلى أن زيادة الحمل البدني على اللاعبات فى التدريبات يساعدهن على الظهور بمستويات مميزة خلال المباريات، كما أنه يجعلهن فى حالة فنية جيدة ويمنحهن حافزًا قويًا للفوز على جميع المنافسين.

وأشاد الصافي بالدور الذي تقوم به رانيا عبد العزيز المعد البدني للفريق، فى أداء اللاعبات التدريبات البدنية، سواء في الصالة أو داخل الجيم، مشيرًا إلى أنه يمنح اللاعبات الراحة التي يحتجنها وفقًا لمتطلبات كل مباراة.

وأوضح المدير الفني لسيدات طائرة الأهلي أنه يتحدث بشكل مستمر مع لاعبات الفريق ويهتم كثيرًا بالعامل النفسي لديهن، مؤكدًا أنهم يدركن جيدًا حجم البطولة ومدى قوتها ورغبة الجماهير في الفوز بها، مشددًا على ثقته الكبيرة بهن.