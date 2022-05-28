شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير لاستاد القاهرة فى كلاسيكو ولاد العم بعد غياب 4222 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، فى الأسبوع الـ 21 من عمر منافسات الدوري العام. ويدخل الدراويش هذه المباراة بمعنويات عالية فى ظل سعيه تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل لتصحيح مسار الفريق بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسم النادي وشعبيته.

وتشهد هذه المباراة عودة جماهيرية كبيرة حيث تم تخصيص 2500 مشجع لكل منهما، وذلك بعد غياب 4222 يومًا، حيث كان آخر لقاء شهد حضور الجماهير فى موسم مكتمل على ملعب القاهرة الدولي يوم 8 نوفمبر 2010 عندما فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن موسم 2017 / 2018 شهد حضور 300 مشجع لكل فريق، ولكن على مسئولية إدارة الناديين فى ذات التوقيت.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا مساء أمس الجمعة بأحد فنادق العاصمة مصطحبا 22 لاعبًا بينهم الجزائري محمد بن خماسة والجامبي سايكو كونتيه العائدان للقائمة مجددًا بعد استبعاد أحمد مصطفي للإصابة وعصام صبحي للإيقاف.