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جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بينما يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش ويتحدى سموحة نظيره إنبى.

 

جدول ترتيب قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز -  40 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 35 نقطة

سموحة - 34 نقطة

مواعيد مباريات الجولة 21 للدوري 

السبت 

غزل المحلة & طلائع الجيش..4 عصراً استاد غزل المحلة

سموحة & إنبى..6.30 مساء استاد الاسكندرية 

الزمالك & الإسماعيلى.. 6.30 مساء على استاد القاهرة الدولى 

الأحد 

فيوتشر & إيسترن كومبانى..4 عصراً على استاد الاهلى والسلام

بيراميدز & المصرى..6.30 مساء على استاد برج العرب

الاثنين 

البنك الأهلى & سيراميكا..6.30 مساء على بتروسبورت

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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