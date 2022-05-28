شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بينما يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش ويتحدى سموحة نظيره إنبى.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة
الزمالك - 41 نقطة
بيراميدز - 40 نقطة
الأهلي - 37 نقطة
فيوتشر - 35 نقطة
سموحة - 34 نقطةمواعيد مباريات الجولة 21 للدوري
السبت
غزل المحلة & طلائع الجيش..4 عصراً استاد غزل المحلة
سموحة & إنبى..6.30 مساء استاد الاسكندرية
الزمالك & الإسماعيلى.. 6.30 مساء على استاد القاهرة الدولى
الأحد
فيوتشر & إيسترن كومبانى..4 عصراً على استاد الاهلى والسلام
بيراميدز & المصرى..6.30 مساء على استاد برج العرب
الاثنين
البنك الأهلى & سيراميكا..6.30 مساء على بتروسبورتالقنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.