شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما تسبب قرار جاريدو بإصابة عمرو جمال بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف عمرو جمال، مهاجم فاركو الحالي والأهلي سابقاً، كواليس إصابته بالرباط الصليبي خلال تواجده مع النادي الأهلي، موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر لكن ما حدث أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها طلب عدم مشاركتى فى مباراة الأسيوطي بالدوري.

وأضاف عمرو جمال، "رغم مطالب شوقي غريب بعدم مشاركتي إلا أن الإسباني جاريدو المدير الفني للأهلي وقتها أصر على الدفع بى فى التشكيل الأساسي للمباراة، وتعرضت للإصابة.

وتابع عمرو جمال المُلقب بـ"الغزال"، "الإصابة لم تؤثر عليّ بالشكل الذي صوّره البعض.. فقد كنت أشارك مع الأهلي وأسجل الأهداف لكن الجمهور كان ينتظر مني التسجيل في كل مباراة، بل وأكثر من هدف، وهذا بالتأكيد أمر صعب خاصة أننى كنت عائداً من إصابة طويلة.

وواصل الغزال، "الأهلي تعاقد وقتها مع جون أنطوي وإيفونا وكان الفريق يضم وقتها المهاجم القدير عماد متعب لذا من الطبيعي أن يتأخر ترتيبي بين مهاجمي الفريق من حيث المشاركة".