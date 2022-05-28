شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة ومران صباحى لسيدات طائرة الأهلى قبل مواجهة بطل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حمدى الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع لاعبات الفريق عقب تناول وجبة الإفطار، للحديث عن أبرز النقاط الخططية والتكتيكية قبل المواجهة المرتقبة اليوم، السبت، أمام الأولمبي القليبي التونسى، في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

كما خاض فريق سيدات طائرة الأهلي مرانًا صباحيًا اليوم داخل صالة مركز قليبية، استعدادًا للمواجهة المهمة مساء اليوم، وبدأ المران فى الحادية عشرى صباحًا بتوقيت القاهرة، ويعود بعده الفريق إلى مقر الإقامة، ويتناول وجبة الغداء في الثالثة عصرًا، قبل أن يتوجه إلى صالة قليبية لخوض مباراة ربع النهائى.

ويلتقي فريق سيدات طائرة الأهلي مع الأولمبي القليبي في ربع النهائي، بعدما نجح في الفوز خلال مواجهة دور الـ 16 على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

وتضم بعثة سيدات طائرة الأهلي في تونس 13 لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.

ويضم الجهاز الفني لسيدات طائرة الأهلي كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد أخصائي التدليك.