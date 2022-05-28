شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والإسماعيلى قبل صدام الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم، وتعد هذه المباراة واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ سواء فى بطولة الدورى العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء.



أرقام الزمالك والإسماعيلى

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24.