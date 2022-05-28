شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة فيوتشر وبيراميدز على المائدة الفنية للشعبانى قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني، على مراجعة المباريات الماضية لبيراميدز في الدوري العام، وآخرها مواجهة فيوتشر التى انتهت بالتعادل السلبي، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد برج العرب.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، ولم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلى بهدف نظيف، حيث خاض المصرى بعدها 7 مباريات تعادل فى مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى ما قبل 48 يوماً وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأخيراً أمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصرى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.