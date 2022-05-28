شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الاتحاد السكندرى بطلا لكأس مصر بثلاثية فى شباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري إنجازاً تاريخياً بعد فوزه على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بطلا لكأس مصر ليخرج اللقب لأول مرة من أنياب الأهلى والزمالك والترسانة، فى مثل هذا اليوم 28 مايو 1926.

سجل ثلاثية الاتحاد السكندري السيد إسماعيل حودة هدفين، وجمال عزالدين البرنس هدفا، وسجل للأهلى محمود مختار التتش، وأحمد سليمان "هندنبرج" .

أقيمت المباراة الأولى قبل ثلاثة أسابيع وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، سجل للأهلى حسين حجازى، وأحمد سليمان "هندنبرج"، بينما سجل جمال عزالدين "البرنس" هدفى زعيم الثغر، ليتحكم الفريقان لمواجهة أخرى على ملعب السكة الحديد بجزيرة بدران، حسمها زعيم الثغر الذى تمكن من رد اعتباره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مثل الاتحاد فى المباراة كل من : زكى الشل، حميدو شارلي، حسن حلمي، جمال عزالدين" البرنس"، حسن رجب، خميس بدر، جابر الصوري، حافظ شرارة "بيزا"، محمود إسماعيل "حودة"، السيد إسماعيل" حودة"، إبراهيم الميزغنى، بينما مثل الأهلى فى المباراة كل من: عزيز فهمى، محمد على رسمي، أحمد رفعت، رزق الله حنين، على الحسنى، أحمد سليمان"هندنبرج"،جميل الزبير، محمود مختار التتش، حسين حجازي، خليل حسنى، ممدوح مختار صقر.

وتعد مسابقة كأس مصر هى البطولة الأقدم التى ينظمها اتحاد كرة محلى فى تاريخ الكرة الأفريقية، وليس المصرية فحسب، فقد بدأت فى موسم 1921-1922.

وانطلقت البطولة العريقة تحت مسمى كأس التفوق المصرية "كأس الأمير فاروق" فى الفترة من 1922 إلى 1942 ثم تغير اسمها إلى كأس الملك من 1943 إلى 1952، قبل أن يعدل اسمها للمرة الأخيرة، لتصبح كأس مصر حتى الآن.

فى مارس "1922" تقرر إقامة أول مسابقة مصرية خالصة تابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث كانت البطولة الأبرز قبلها هى الكأس السلطانية التى بدأت عام 1917 تحت إشراف الاتحاد المختلط.

الاتحاد السكندرى هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الأهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل فى 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.

ويعد الأهلى صاحب السجل التاريخى فى عدد مرات التتويج بكأس مصر، إذ حصدها 37 مرة كما يعد أكثر الأندية حصولا على المركز الثانى فى البطولة نفسها بـ 15 مرة.

الزمالك يأتى فى المركز الثانى من حيث الألقاب بعد أن فاز بالبطولة 27 مرة، بينما جاء وصيفا وصيفاً للبطل 13 مرة.