الامارات | جولة في "دو فرانس" ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في "دو فرانس" ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم كروياً في القارة الأوروبية والعالم، حين يتجدد حوار ليفربول وريال مدريد في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، المقام على استاد "دو فرانس" أو "فرنسا" باللغة العربية، الكائن في ضاحية "سان دوني" بالعاصمة باريس، ويعد أحد أهم الملاعب الأوروبية في السنوات الأخيرة.

وتم إنشاء ملعب "دو فرانس" خصيصاً لاستضافة فرنسا كأس العالم 1998، حين فاز منتخب "الديوك" على حساب البرازيل في النهائي بثلاثية نظيفة، وتبلغ سعة الاستاد 80 ألف متفرج، الأمر الذي يضعه على قائمة أكبر الملاعب في القارة العجوز.



وسبق لـ "استاد حديقة الأمراء "بارك دو برنس" ان استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مناسبات، قبل أن يسند إلى استاد "دو فرانس" في 2022 استضافة النهائي القاري للمرة الثانية تاريخياً بعد نسخة عام 2000.

وتعد المرة الأولى التي يلتقي فيها فريقا ريال مدريد وليفربول على استاد "دو فرانس" في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الاستاد ذاته وقف شاهداً على تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2000 حين فاز على فالنسيا "3-0" في نهائي إسباني خالص.

كما سبق للملاعب الفرنسية أن أهدت كلا الفريقين المجد الأوروبي، خاصةً مع ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب النسخة الأولى عام 1954 التي استضافها استاد "حديقة الأمراء" وفاز فيها الفريق الملكي في النهائي على فريق ستاد ريمس الفرنسي بنتيجة "4-3"، قبل أن يحمل استاد "حديقة الأمراء" في العام 1981 الفرحة لعشاق ليفربول والحزن لمناصري ريال مدريد، حين استضاف الاستاد الباريسي موقعة النهائي التي جمعت الفريقين معاً ونجح خلالها "الريدز" في الظفر باللقب على حساب "الملكي" بالفوز بهدف دون رد.

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