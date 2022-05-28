الامارات | محمد صلاح يعتبر نفسه أفضل لاعب في العالم.. على حساب "الأسطورة"!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعتبر نفسه أفضل لاعب في العالم.. على حساب "الأسطورة"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، نفسه أفضل لاعب في العالم، وذلك المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، فيما اختار أسطورة النادي الملكي الفرنسي كريم بنزيمة ثاني أفضل لاعب.

وقال محمد صلاح لشبكة "بي تي سبورت": "نعم يمكنني قول ذلك.. في ذهني أنا الأفضل في العالم"، مضيفاً: "لا يهم ما إذا اخترت لاعبا اخر أو لا.. أحترم ذلك، لكن في ذهني أنا اللاعب الأفضل بالعالم، لكن في حال لم أختر نفسي، فيمكنني اختيار (كريم) بنزيما".

وتتركز الأنظار على محمد صلاح في مواجهته مع بنزيما في نهائي الأبطال، فالأول يسعى لإثبات قدرته على الحسم مع ليفربول خصوصا أنه نال جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الانجليزي الموسم الحالي (23 هدف)، فيما يعتبر بنزيما المرشح الاول لجائزة أفضل لاعب في العالم بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الريال الموسم الحالي وقيادة الفريق للقب الدوري الاسباني وتسجيله (27 هدف).

ويواصل محمد صلاح إثارة الجدل بتصريحاته الجريئة خصوصا أنه كان قد استفز جماهير ريال مدريد قبل موقعة اياب الدور نصف النهائي بدوري الابطال بين الريال ومانشستر سيتي بقوله إنه يتمنى مواجهة الميرينغي في النهائي لتصفية الحساب معه لاسيما ان ليفربول خسر المباراة النهائية وقتها في 2018.

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