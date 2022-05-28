الامارات | "الفاصلة" تختار بطل أوروبا الليلة.. تعرف إلى موعد نهائي مدريد وليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاصلة" تختار بطل أوروبا الليلة.. تعرف إلى موعد نهائي مدريد وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريقا ريال مدريد وليفربول اليوم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) على "استاد دو فرانس" في سان دوني.، في مواجهة ثالثة "فاصلة" تجمعهما تاريخياً في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة يطلبها الفريقين بشعار فض الشراكة على صعيد مرات الفوز باللقب على حساب الأخر، بعد ان التقيا سابقاً في نهائي 1981 و2018.

وكان ليفربول الإنجليزي المبادر لحسم النهائي الأول الذي يجمعه مع ريال مدريد، بعدما توج "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1981 بنتيجة "1-0"، حين سجل الظهير آلن كينيدي هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 81 من المباراة التي أقيمت في باريس على ملعب "بارك دي برانس"، ليصبح حينها بوب بايزلي أول مدرّب يحرز ثلاثة ألقاب مع ناد واحد، بعد أن توج مع ليفربول أعوام 1977 و1978

وانتظر ريال مدريد حتى العام 2018 ليرد اعتباره من ليفربول في موقعة النهائي، حين وقف استاد "إن إس كيه أولمبيسكي كييف" في أوكرانيا، شاهداً على تتويج "الملكي" باللقب، بفوزه على "الريدز" بنتيجة "3-1" في مباراة افتتح فيها الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن يعادل السنغالي النتيجة لليفربول في الدقيقة 55، واتبعت بإهداء الويلزي غاريث بيل الانتصار لفريق العاصمة الإسبانية مدريد بتسجيله لهدفين جاءا في الدقيقتين 64 و83

ويذكر أن فريقا ريال مدريد وليفربول سبق لهما التتويج معاً بـ 19 لقباً في دوري أبطال أوروبا، منها 13 لقباً للريال مدريد (رقمٍ قياسي)، وستة ألقاب لليفربول، مع العلم أن مواجهة اليوم هي الثامنة تاريخياً التي تجمعهما في البطولة القارية في مختلف أدوارها، كانت الغلبة فيها لصالح الفريق "الملكي" بواقع أربعة انتصارات، مقابل ثلاثة لـ "الريدز"

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news