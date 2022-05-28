تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض فريقا النصر والأهلي مباراة كلاسيكو مرتقبة، في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم السبت 28 مايو/ آيار 2022.



وتقام المباراة على ملعب مرسول بارك معقل نادي النصر في العاصمة الرياض، وتنطلق في 7.20 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الـ11 بـ30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز النصر 2-1 في الجولة 13 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

واستقر الجهاز الفني لكل فريق على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة، حسب تقارير محلية صباح يوم السبت.

تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي

حارس المرمى: وليد عبدالله.

الدفاع: منصور الشمري، عبدالإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام.

الوسط: جلال الدين مشاريبوف، أنسيلمو دي مورايس، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، جوناثان رودريجيز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر

حارس المرمى: محمد الربيعي.

الدفاع: إزغيان أليوسكي، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، علي مجرشي.

الوسط: فيليب كوم، محمد المجحد، كارلوس إدواردو، أيمن يحيى.

الهجوم: عبدالرحمن الغريب، عمر السومة.