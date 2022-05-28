موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره الإسماعيلي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في الجولة ٢١ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد ١٨ نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

من جانبه، استقر حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على التشكيل الاتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد نصر – عمرو الحلواني.

الوسط: محمد عادل – محمد بن خماسة – عماد حمدي.

الهجوم: محمد الشامي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORTs بشكل حصري.