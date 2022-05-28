شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وقليبى التونسى فى ربع نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادى الأهلى مواجهة مهمة مع نظيره الأولمبى القليبى التونسى، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية، المقامة بتونس اليوم السبت.

تقام مباراة الأهلى أمام بطل تونس فى السابعة مساءً، بعدما نجح الفريق الأحمر فى الفوز فى 4 مواجهات قبل هذا الدور فى المجموعات و دور الـ 16 .

وتأهل سيدات طائرة الأهلى لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة 3 - صفر.

وكان الأهلي تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.

من جانبها أبدت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، سعادتها بالتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية، مؤكدة أن الفريق يسير في البطولة بشكل تدريجي ويؤدي بشكل جيد في كل المباريات.

أضافت سارة، سنواجه الأولمبي القليبي في ربع نهائي البطولة ونسعى بقوة للفوز عليه واستكمال المشوار بنجاح.. نعد جماهيرنا بتحقيق لقب البطولة.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.