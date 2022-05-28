موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والقنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بينما يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش، ويتحدى سموحة نظيره إنبى.موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ21 من عمر منافسات الدوري العام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم، مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الإسماعيلى يعود للتألق مع حمزة الجمل

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.