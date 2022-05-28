شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم نهضة بركان بثنائية ويتوج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 28 مايو 2021، توج فريق الأهلى بلقب كأس السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه بعد فوزه بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربي فى المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليستدير بجسده ويسدد رائعة بيسراه داخل شباك الحارس زهير العروبي.

وضاعف البديل صلاح محسن النتيجة قبل النهاية بثماني دقائق بعدما تلقى تمريرة بينية من طاهر محمد طاهر جعلته في وضع انفراد بالعروبي ليراوغه ويضع الكرة في المرمى.

وخاض فريق الأهلي هذا النهائي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك.

بينما شارك فريق نهضة بركان بصفته بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، الذي حصل عليه على حساب فريق بيراميدز.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.