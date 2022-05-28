المصرى: نسعى لنقل مبارياتنا لاستاد هيئة قناة السويس من أجل الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور على الطرابيلي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن مساعي النادي البورسعيدي من أجل نقل مبارياته المتبقية بالدوري لتقام باستاد هيئة قناة السويس بدلا من برج العربن البعيد على جماهير بورسعيد، وقال الطرابيلي فى تصريحات لـ"الخليج 365"،: نسعى للحصول على الموافقات اللازمة لنقل مبارياتنا إلى استاد هيئة قناة السويس، وننتظر رد المسؤولين، لكى تكون الجماهير بجانب الفريق ونخفف عليهم من طول المسافة لاستاد برج العرب، والفريق بحاجة للدعم الجماهيرى، خاصة فى الوقت الحالي.

وأضاف الطرابيلي، معسكر برج العرب المستمر طوال العام سبب رئيسي في الأزمة المادية التي نعاني منها نظرا لتكلفته العالية التي تتجاوز 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، هذا الأموال كفيلة بدفع المستحقات ورواتب الموظفين وضم لاعبين مميزين أيضا، تكلفة معسكر برج العرب تتخطى عقود 5 لاعبين بالنادى المصرى.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة معين الشعبانى، صفحة مباراة البنك الأهلى والتى خسرها الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام بيراميدز، والذى يجمع الفريقين غدا الأحد.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة بيراميدز غدا الأحد، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تحدد نتيجة اللقاء مصير الجهاز الفنى.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلي بهدف نظيف، حيث خاض المصري بعدها 7 مباريات تعادل في مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.