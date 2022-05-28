الارشيف / اخبار الرياضه

قصة صور.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ بصحبة الريدز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ بصحبة الريدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات" عبارة يرددها معلقو كرة القدم مع الإنجازات التى يحصدها اللاعبون أو الفرق، والتى تنطبق بمعناها على النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي ومنتخب مصر، والذى يستعد لتدوين تاريخ جديد مع "الريدز"، عندما يشارك مع فريقه فى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا والتى تجمعهم بفريق في العاصمة الفرنسية باريس.

حقق محمد صلاح 6 ألقاب بقميص ليفربول، أولها 2018-2019 على حساب توتنهام، وفي موسم 2019-2020 أنهى ليفربول لعنة وحقق اللقب الذي غاب انتظاره 30 عاما، كما توج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

وفي الموسم الحالي حقق ليفربول ثنائية كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وبإمكان ليفربول ختام الموسم الحالي بإضافة لقب جديد، حال فوزه على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وحصد محمد صلاح الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، كما أنه جمع بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، حيث أصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين.

وحسم محمد صلاح لقب الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري سون هيونج مين برصيد 23 هدفا لكل منهما ليصبح صلاح رابع لاعب يفوز بالحذاء الذهبي ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

4fd253fdfb.jpg

202205261148294829.jpg

0f90215a99.jpg

f04f699094.jpg

5b28872254.jpg

c0ec68baef.jpg

e22739934d.jpg

102b92cea9.jpg

7a3f41fcab.jpg

f87f8585fb.jpg

67c4e582e5.jpg

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا