شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ بصحبة الريدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات" عبارة يرددها معلقو كرة القدم مع الإنجازات التى يحصدها اللاعبون أو الفرق، والتى تنطبق بمعناها على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، والذى يستعد لتدوين تاريخ جديد مع "الريدز"، عندما يشارك مع فريقه فى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا والتى تجمعهم بفريق ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس.

حقق محمد صلاح 6 ألقاب بقميص ليفربول، أولها دوري أبطال أوروبا 2018-2019 على حساب توتنهام، وفي موسم 2019-2020 أنهى ليفربول لعنة الدوري الإنجليزي وحقق اللقب الذي غاب انتظاره 30 عاما، كما توج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

وفي الموسم الحالي حقق ليفربول ثنائية كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وبإمكان ليفربول ختام الموسم الحالي بإضافة لقب جديد، حال فوزه على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وحصد محمد صلاح الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، كما أنه جمع بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، حيث أصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين.

وحسم محمد صلاح لقب الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري سون هيونج مين برصيد 23 هدفا لكل منهما ليصبح صلاح رابع لاعب يفوز بالحذاء الذهبي ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.