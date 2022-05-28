شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسعى لتعزيز صدارته لهدافى الدوري فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك عن تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدورى عندما يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي في المباراة المقرر لها اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري.

زيزو يتصدر قائمة هدافي الدورى برصيد 11 هدفا فيما يأتي مروان حمدي مهاجم سموحة في المركز الثاني برصيد 10 اهداف وهو نفس رصيد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين، وفي حالة احراز زيزو أي اهداف في مباراة الغد فانه سيبتعد بصدارة ترتيب الهدافين عن اقرب منافسيه.

من ناحية أخرى تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك السماح للثنائي رزاق سيسيه ومحمد اوناجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل وذلك عقب انتهاء عقودهما مع النادي، واتفق اللاعبان مع إدارة الزمالك علي الرحيل نهاية الموسم دون تجديد للتعاقد.

وجاء اقتراح إدارة الكرة بالموافقة علي رحيل الثنائي بنهاية يونيو دون الانتظار لنهاية الموسم في 30 أغسطس لتوفير راتبهما الشهري في ظل خروجهما من حسابات البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق .

من ناحية أخرى طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة انقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي للمباريات القادمة للفريق.

وأكد فيريرا للاعب انه يمتلك مهارة كبيرة والفريق في حاجة لمجهوده ولكن يحتاج الي انقاص وزنه في اسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيل مكثف لعبد الله جمعة لكي يكون جاهز للمشاركة في المباريات أساسيا.

من ناحية أخرى كشف إسلام جمال، المعد البدني الخاص بطارق حامد لاعب وسط الزمالك، تفاصيل إصابته وسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

قال إسلام جمال في تصريحات تليفزيونية: "طارق كان يعاني من إصابة في الركبة مرتبطة بالرباط الصليبي الخلفي، وبعدما تعافى منها، وشعر أن التعافى لم يأت بنسبة 100%".

وأضاف: "أثناء اللعب يشعر حامد بأن هناك تعليقة في قدمه، واللاعب المحترف هنا لا بد أن يعالج الأمر ويتعافى بنسبة كاملة وهذا ما فعله طارق حامد". واختتم حديثه قائلا: "إصابة طارق حامد غير مقلقة، وسيعود قريبا بشكل طبيعي".