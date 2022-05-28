شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرصد مكافآت خاصة لاقتناص النجمة الأفريقية الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى رصد مكافآت مالية مجزية للاعبى الفريق الأحمر من أجل تحفيز اللاعبين على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشر في تاريخ النادي حال الفوز على الوداد المغربي في نهائي البطولة الأفريقية يوم الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، باعتبار أن الإنجاز سيتحقق للمرة الأولى في تاريخ الأهلي بتحقيق لقب الأميرة السمراء ثلاث مرات على التوالي.

ورصد مجلس إدارة النادي الأهلي مكافآت خاصة من أجل تحفيز اللاعبين وحثهم على حصد اللقب الأفريقي وتحقيق مستويات قوية أمام الوداد واللعب بروح الفانلة الحمراء، والتي يظهرها لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة والتحديات القوية، ويكونوا في الموعد دائما وهو ما طالب به مجلس الإدارة والجهاز الفني في جلساته مع اللاعبين.

ولم يحدد مسئولو الأهلي قيمة المكافآت التي سيتم صرفها للاعبين على أن تتحدد في موعد لاحق عقب العودة من المغرب بالكأس الأفريقي، وهو ما سيتحدد على حجم عطاء اللاعبين وتفانيهم في الملعب للدفاع عن تاريخ ناديهم وكبريائه على المستوى الأفريقي.