دجوكوفيتش ونادال بسلاسة إلى ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا وحامل اللقب، وغريمه الإسباني رافائيل نادال، الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس.



وجاء تأهل دجوكوفيتش بفوزه السهل على السلوفيني ألياز بيديني 6-3، 6-3، و6-2، بينما تغلب نادال على الهولندي بوتيك فان دي زانسهولب 6-3، 6-2، و6-4.

ويتطلع دجوكوفيتش للاحتفاظ بلقبه في رولان غاروس وتحقيق رقم قياسي بعدد البطولات الكبرى (21) الذي يحمله نادال.

ويلاقي النجم الصربي في ثمن النهائي، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف 16 عالميا، الذي تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه الساحق على البلغاري غريغور ديميتروف الـ 21 عالميا، بنتيجة 6-3، و6-1، و6-2.

فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف تاسعا والفائز على الصربي فيليب كرايينوفيتش.