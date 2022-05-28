شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح باب الرحيل أمام محمود وادي.. ويناقش تاكيس فى تدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادي بيراميدز باب الرحيل أمام الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب منه منذ انضمامه لصفوف الفريق السماوي، وهو ما دفع مسئولي بيراميدز لفتح باب الرحيل أمام اللاعب ومناقشة أي عرض يقدم لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي الوقت ذاته، تناقش إداراة نادي بيراميدز مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني أسباب العقم التهديفي الذي يعاني منه بيراميدز في الفترة الأخيرة، وفقدان عدد من النقاط بتعادلين وخسارة من الاتحاد السكندرى، كادت أن تضع بيراميدز علي رأس جدول ترتيب فرق الدوري، حيث ترغب الإدارة في معرفة الأسباب التي أدت لتلك النتائج وهل سيحتاج المدرب لتدعيم فى خط الهجوم من عدمه.

على صعيد متصل، قال تاكيس إنه محبط للغاية من طريقة وأسلوب لعب بعض المنافسين، مشددا على أنه ليس من الطبيعي أن تلعب الفرق بهذا الشكل، في حين لا تتدخل الحكام من أجل حماية الفريق المنافس، من أسلوب لعب الفريق الآخر، وادعاء لاعبيه الإصابة وإضاعة أغلب وقت اللقاء، في السقوط أرضا وادعاء الإصابة بهذه الطريقة، مشددًا على أن الكرة التي تقدمها بعض الفرق والتي تعتمد في أغلبها على إضاعة الوقت، ان تفيد الكرة المصرية ومنتخب مصر في شيء، فليس من المعقول أن تلعب المباراة لمدة دقيقتين ثم تتوقف لدقيقة أو أكثر لسقوط لاعب مدعيا إصابته دون أن يتدخل الحكم أو يساعد على استئناف اللعب وهو دوره الأساسي بل بالعكس يشهر الحكم ٣ إنذارات ضد لاعبي فريقي في مواجهة فيوتشر لاعتراضهم على إضاعة الوقت بهذا الشكل.

أوضح جونياس أنه يشكر لاعبي بيراميدز على مجهودهم والأداء الذي قدموه طوال مواجهة فيوتشر ومحاولة خلق الفرص للتسجيل رغم إضاعة المنافس للوقت بهذا الشكل، وهو أمر ليس بجديد ويواجهه منذ توليه المهمة، موضحا أنه يمكن أن يواجه الفرق التي تلعب بشكل دفاعي كامل بصورة عادية، ولكن ليس من المقبول مواجهة فريق يعتمد لاعبوه إضاعة أكثر من نصف وقت المباراة في ادعاء الإصابة والسقوط بهذه الطريقة.

أكد أنه سيواصل العمل من أجل حل مشكلة إضاعة عشرات الفرص المؤكدة خلال المباريات وحل تلك الأزمة في الفترة المقبلة بأي طريقة ممكنة.، وعلى ثقة كبيرة من لاعبيه وقدرتهم على العودة لمشوار الانتصارات مستقبلا.