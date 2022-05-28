شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعالج أزمة إهدار الفرص قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة على ماهر المدير الفنى على معالجة أزمة إهدار الفرص التى بدت واضحة فى الفترة الأخيرة، خاصة فى مباراة بيراميدز الماضية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد على ماهر أن فريقه يمتلك أقوى خط هجوم فى الدورى العام بعد النادى الأهلى، وقال ماهر فى تصريحات صحفية: آخر 3 مباريات حققنا نتائج جيدة فى وقت قليل جدًا والتعادل أمام بيراميدز يدفعنا خطوة للأمام فى جدول الترتيب، اللاعبون ارتكبوا أخطاء فى التمرير بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الأول لكن فى النهاية لم نواجه أى خطورة على مرمانا طوال اللقاء، فيوتشر أقوى خط هجوم فى الدورى المصرى بعد النادى الأهلى ونسجل كل مباراة من 3 لـ4 أهداف وهو أمر جيد".

وأضاف على ماهر عن تعادل فريقه مع بيراميدز: واجهنا فريقا قويا يمتلك شراسة وقوة هجومية لكن لم تظهر خطورته بسبب تعاملنا الجيد خلال اللقاء، أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل لكن لم نستغلها وكان أهمها هجمة أحمد عاطف، ركزنا على غلق مساحات الملعب ونجحنا فى ذلك نظرًا للقدرات الكبيرة التى يمتلكها فريق بيراميدز فى النواحى الهجومية .

ويستعد فريق فيوتشر، لمواجهة إيسترن كومبانى، فى المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يسعى أبناء على ماهر إلى استعادة الانتصارات وتأمين موقف الفريق فى المربع الذهبى.

وكان فيوتشر قد تعادل فى مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام بيراميدز، فى مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبى فيوتشر.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 35 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً.