شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والوداد فى نهائي أفريقيا بالمغرب والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

ويلعب الأهلى مع أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لنهائى دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

وتواجد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف صباح الجمعة في مقر إقامة بعثة الأهلي في المغرب لعقد محاضرة تنسيقية مع اللاعبين والجهاز والإداري بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم وفد كاف أعضاء من الإدارات المختلفة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لشرح التفاصيل والمستجدات والأمور التنظيمية المتعلقة بنهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول بالمغرب، مساء الخميس على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.

اجتماع لنجوم الأهلي فى المغرب

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع بالفريق قبل بداية مران الأهلي، وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين حول أهمية الأيام المقبلة، والتشديد على التركيز في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الأهلي بعدها فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق. وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسامي قمصان المدرب العام، جانبًا من التدريبات الفنية المتنوعة للاعبين.

كما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة وفقرات تدريبية للحراس تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.