شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الإسماعيلى فى كلاسيكو أولاد العم بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم، وتعد هذه المباراة واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ سواء فى بطولة الدورى العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء.

وتخطى الفارس الأبيض نظيره أسوان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما، الاثنين، على ملعب المقاولون العرب، فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر ليصعد لنهائى البطولة في أخر ظهور بينما خسر من انبى بهدفين دون رد ثم من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

فيما حصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلى منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدف فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

وطالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في الدوري للتمسك بصدارة الدوري وإنتظار تعثر الاهلى في مبارياته المؤجلة ضمن خطة الحفاظ على درع الدوري ، ويغيب عن الفارس الأبيض في مباراة الليلة طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثى بسبب الإصابة.

ومن المتوقع ان يدفع البرتغالي فيريرا بتشكيل مكون من :في حراسة المرمى: محمد عواد ، في خط الدفاع: حازم امام - محمود علاء- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح ، في خط الوسط: إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو ، في الهجوم: أشرف بن شرقي.

في المقابل شدد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة للهروب من مراكز القاع بجدول المسابقة وإستغلال الطفرة الأخيرة للنجاة من شبح الهبوط ، ورصدت إدارة الدراويش مكافأت تحفيزية للاعبين لتخطى عقبة الزمالك.

ويغيب عن الإسماعيلى في مباراة الليلة كل من محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مصطفى ومحمد عمار وحسن ياسين للإصابة وعصام صبحى للإيقاف.