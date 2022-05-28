تعرف على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مساء السبت 28 مايو/ آيار.



وكان نجح ريال مدريد في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي بسيناريو مثير، في الدور قبل النهائي بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 3-4 في إنجلترا والفوز إيابا 3-1 في إسبانيا، بعد التمديد للوقت الإضافي.

أما ليفربول فقد انتصر ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم السبت 28 مايو على ملعب "سان دو ني" بالعاصمة الفرنسية باريس، بين ريال مدريد وليفربول.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بنوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل شبكة بي إن سبورتس بشكل حصري، مباريات دوري أبطال أوروبا للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبث المباراة عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي، وbeIN Sports 2 HD Premiumبصوت خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – كوناتيه – أندي روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – فينالدوم – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني – لويس دياز – محمد صلاح

تشكيل ريال مدريد المتوقع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - آلابا - كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كيروس - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.