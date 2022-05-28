شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتحدى إنبى في مواجهة متكافئة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق إنبي ضيفا ثقيلا على سموحة، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل سموحة المركز الرابع في الدوري برصيد 34 نقطة جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 24 هدفا.

في المقابل يحتل إنبي المركز العاشر بالدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بعدما لعب الفريق البترولي 20 مباراة في المسابقة، حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في 10 مرات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة حلمى طولان، جهود إبراهيم يحيى مدافع الفريق، في المباراة القادمة أمام سموحة بعد الطرد الذي تعرض له اللاعب في لقاء الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة 15 من الدوري العام.

على الصعيد الآخر، قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات صرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق السكندرى عقب الفوز على إيسترن كومبانى و استعدادا لمواجهة إنبى.

حرص عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة، خلال التدريبات الجماعية الأخيرة على علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على المدافعين خلال مباراة إيسترن كومبانى الأخيرة، مؤكدا لهم أن مثل هذه الأخطاء لا يجب أن يقع فيها المدافعين أمام إنبى.