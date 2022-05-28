شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا خاصا لتأهيل بدر بانون فى المغرب قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربى بدر بانون مدافع الأهلى أداء برنامجه التأهيلى بالمغرب على هامش التواجد مع بعثة الفريق الأحمر بمدينة الدار البيضاء، لمواجهة الوداد فى نهائى دورى بطال أفريقيا المقرر لها الاثنين المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ظل تأكد غيابه عن مباراة الوداد، بعدما فضل الجهاز الفنى اصطحابه فى هذه الرحلة المهمة لمساعدة زملائه على التعود على الأجواء بالمغرب وتحفيز زملائه على تخطي عقبة الوداد المغربي.

ويحتاج بدر بانون إلى فترة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لإنهاء برنامج التأهيل البدني، ومن ثم العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية والاعتماد عليه في المباريات الرسمية بعد غياب طويل عن الملاعب لمدة 5 أشهر منذ الإصابة بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي رفقة منتخب بلاده قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى أن هناك تقدمًا في البرنامج البدني المحدد لـ بدر بانون، ويستكمل برنامجه التدريبي على هامش تواجد الفريق بالمغرب لحين انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا الموعد المحدد له مسبقاً.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب، 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.