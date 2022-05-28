شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يواجهن الأولمبى التونسى اليوم بدور الـ8 لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادى الأهلى مع نظيره الأولمبى القليبى التونسى، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية، المقامة بتونس اليوم السبت.

وتأهل سيدات طائرة الأهلى لربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 مساء الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة 3 - صفر.

وكان الأهلي تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في ثلاث مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3 - 1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3 - صفر، وأخيرًا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3 - 1.

وأبدت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي سعادتها بالتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية، مؤكدة أن الفريق يسير في البطولة بشكل تدريجي ويؤدي بشكل جيد في كل المباريات.

أضافت سارة قائلة: سنواجه الأولمبي القليبي في ربع نهائي البطولة ونسعى بقوة للفوز عليه واستكمال المشوار بنجاح.. نعد جماهيرنا بتحقيق لقب البطولة.

وتابعت: قبل أي مباراة نعطي كل فريق حقه وندرسه بشكل جيد للغاية ونعرف نقاط قوته وضعفه، وهو الأمر الذي يساعدنا في السيطرة على المباراة سواء كانت صعبة أم سهلة.. نفكر في مرحلة على حدة ونسعى للوصول إلى منصات الذهب خطوة بخطوة.

وأشادت سارة بدور الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حمدي الصافي، خاصة أن الجهاز بأكمله يقف خلف اللاعبات ويساعدهن كثيرًا على الظهور في المباريات بمستوى مميز.