شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحسم موقف عمر كمال من مباراة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع، اليوم السبت، عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، لاختبار طبى أخير على هامش المران الختامى لفريقه استعداداً لمواجهة إيسترن كومبانى فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد على استاد السلام.

وكان عمر كمال قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الماضية أمام بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأكد على ماهر المدير الفنى لفيوتشر أن فريقه يمتلك أقوى خط هجوم فى الدورى العام بعد النادى الأهلى، وقال ماهر فى تصريحات صحفية: آخر 3 مباريات حققنا نتائج جيدة فى وقت قليل جدًا والتعادل أمام بيراميدز يدفعنا خطوة للأمام فى جدول الترتيب، اللاعبون ارتكبوا أخطاء فى التمرير بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الأول لكن فى النهاية لم نواجه أى خطورة على مرمانا طوال اللقاء، فيوتشر أقوى خط هجوم فى الدورى المصرى بعد النادى الأهلى ونسجل كل مباراة من 3 لـ4 أهداف وهو أمر جيد".

وأضاف على ماهر عن تعادل فريقه مع بيراميدز: واجهنا فريقا قويا يمتلك شراسة وقوة هجومية لكن لم تظهر خطورته بسبب تعاملنا الجيد خلال اللقاء، أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل لكن لم نستغلها وكان أهمها هجمة أحمد عاطف، ركزنا على غلق مساحات الملعب ونجحنا فى ذلك نظرًا للقدرات الكبيرة التى يمتلكها فريق بيراميدز فى النواحى الهجومية .

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 35 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً.