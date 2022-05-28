شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستدرج طلائع الجيش في مباراة عنوانها مواصلة الصحوة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة في الرابعة عصر اليوم السبت نظيره طلائع الجيش على ملعب الغزل بالغربية، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والخسارة فى مثلها والتعادل فى 10 مباريات.

بينما يحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

من ناحيته، استقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على ضم يوسف صقر للعمل محللًا للأداء بجهازه الفني، جاء القرار بعد متابعة دقيقة لعمل محلل الأداء الجديد ويعد من الوجوه الشابة في عالم تحليل الأداء، حصل على عدة دورات تدريبية، وعمل مع حسن بلتاجي عضو فريق تحليل الأداء في منتخب ألمانيا.

ويغيب عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، عن لقاء فريقه القادم أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف عقب الحصول على الإنذار الثالث في مباراة إنبى الأخيرة.

في المقابل أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه يسعى لتنفيذ مشروع مع طلائع الجيش لتحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة: "هدفنا تنفيذ مشروع يقوم على تحقيق البطولات في السنوات المقبلة".

وأضاف العشري: "أنا المدرب الوحيد خارج الأهلي والزمالك الذي نجح في تحقيق بطولات آخر 20 سنة، في بداية تواجدي في فريق طلائع الجيش طلبت من اللاعبين ضرورة الثقة في أنفسهم وعدم الخسارة من المنافسين".