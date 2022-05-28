شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت 28 / 5 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة والنصف مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والإسماعيلى

تخطى الفارس الأبيض نظيره أسوان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما، الاثنين، على ملعب المقاولون العرب، فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر ليصعد لنهائى البطولة في آخر ظهور بينما خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

فيما حصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلى منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ترتيب الزمالك والإسماعيلى فى جدول الدورى

يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

غيابات الزمالك أمام الاسماعيلى

ويغيب عن الفارس الأبيض في مباراة الليلة طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثى بسبب الإصابة، وطالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في الدوري للتمسك بصدارة الدوري وانتظار تعثر الأهلى في مبارياته المؤجلة ضمن خطة الحفاظ على درع الدوري.

غيابات الإسماعيلى أمام الزمالك

يغيب عن الإسماعيلى في مباراة الليلة كل من محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مصطفى ومحمد عمار وحسن ياسين للإصابة وعصام صبحى للإيقاف،و شدد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة للهروب من مراكز القاع بجدول المسابقة وإستغلال الطفرة الأخيرة للنجاة من شبح الهبوط ، ورصدت إدارة الدراويش مكافأت تحفيزية للاعبين لتخطى عقبة الزمالك.

نتائج الزمالك والإسماعيلى فى شهر مايو

لم تكن مباراة الإسماعيلي والزمالك والمقرر إقامتها الليلة 28 مايو هى الأولي بين الفريقين فى نفس اليوم، حيث سبق وتقابلا موسم 98 / 99 فى نهائي كأس مصر ، وخسر الدراويش هذا اللقب الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولي بثلاثة أهداف مقابل هدفًا، وإجمالا لعب الإسماعيلي 13 مباراة أمام الزمالك فى شهر مايو، فاز 3 تعادل 2 خسر 8، له 15 هدفًا عليه 24 هدفًا، كلين شيت 3 لقاءات.