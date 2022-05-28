شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم السبت، منافسات الدور التمهيدى الثاني من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، والتى تستضيفها مدينة الجونة فى الفترة من 27 مايو الجارى حتى 3 يونيو المقبل.

بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش PSA، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط، وهذا العام تقوم البطولة بمشاركة 96 لاعباً من 21 دولة للتنافس علي جائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار.

ويحمل لقب بطولة الجونة عن النسخة الماضية كل من نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومحمد الشوربجى المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش.

ورغم السيطرة شبه الكاملة للاعبين المصريين على بطولات الاسكواش، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً بمنافسات الرجال عن عرش التصنيف العالمى، الذى هيمن عليه خلال آخر شهرين النيوزيلندى بول كول بعد تراجع على فرج لاعب وادى دجلة إلى المركز الثانى، ومن المقرر أن يعود على فرج إلى صدارة التصنيف العالمى بداية من شهر يونيو المقبل بعد حصده لقب بطولة العالم.