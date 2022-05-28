شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لـ إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم السبت، فريق فيوتشر بقيادة على ماهر، تدريباته استعداداً لمواجهة إيسترن كومبانى، في المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يسعى أبناء علي ماهر إلى استعادة الانتصارات وتأمين موقف الفريق في المربع الذهبي.

وكان فيوتشر قد تعادل في مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام بيراميدز، في مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبي فيوتشر.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 35 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

ويسعى فريق فيوتشر إلى إنهاء موسمه الأول في الدوري العام بالمربع الذهبي، وذلك لضمان المشاركة في البطولات القارية والعربية.

من جانبه أكد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر أن فريقه يواجه أزمة حقيقية في إهدار الفرص وقال ماهر عقب مباراة بيراميدو: واجهنا فريق قوي يمتلك شراسة وقوة هجومية لكن لم تظهر خطورته بسبب تعاملنا الجيد خلال اللقاء ، أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل لكن لم نستغلها وكان أهمها هجمة أحمد عاطف ، ركزنا على غلق مساحات الملعب ونجحنا في ذلك نظرًا للقدرات الكبيرة التي يمتلكها فريق بيراميدز في النواحي الهجومية .

وواصل: آخر 3 مباريات حققنا نتائج جيدة في وقت قليل جدًا والتعادل أمام بيراميدز يدفعنا خطوة للأمام في جدول الترتيب، اللاعبين ارتكبت أخطاء في التمرير بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الأول ولكن في النهاية لم نتلقى أي خطورة على مرمانا طوال اللقاء، فيوتشر أقوى خط هجوم في الدوري المصري بعد النادي الأهلي ونسجل كل مباراة من 3 لـ4 أهداف وهو أمر جيد.