شوقي: قائمة المنتخب ليست نهائية

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية التي أعلن عنها الجهاز الفني والمكونة من 44 لاعبًا استعدادًا لمباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وقال شوقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "ما تم الإعلان عنه قائمة مبدئية والنهائية ستكون مكونة من 25 لاعبا عند انطلاق المعسكر".

وأضاف: "عند بداية الاختيار كان أمامنا قائمة مكونة من 78 لاعب وتم الاستقرار على 44 فقط منهم".

وأكمل: "بالنسبة لحراسة المرمى، هناك معايير نسير عليها وتم الاختيار على أساسها وباب المنتخب مفتوحًا للجميع، واعتمدنا في الاختيار على اللاعبين الذين كانوا متواجدين في المرحلة الماضية، وبالتأكيد محمد عواد في الصورة".

وتابع: "الوجوه الجديدة؟ باب المنتخب مفتوح للجميع، ويجب أن يعرف كل لاعب أن دوره سيأتي خصوصا وأن الإصابات قد تحدث في أي وقت".

واستكمل المدرب العام للمنتخب حديثه: "محمد صلاح سيتواجد مع المنتخب في فترة التوقف المقبلة بالتأكيد وليس هناك أي مشكلة في ذلك".

وواصل: "لم يحدث أي اتفاقات بشأن ترك اللاعبين الدوليين للأهلي في مباراة إيسترن كومباني المؤجلة بالدوري والمنتخب الأهم بالنسبة لنا والكابتن إيهاب جلال يضع مصلحة المنتخب فوق أي اعتبار".

وأشار: "مباراتنا أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا ستقام على استاد القاهرة الدولي حتى الآن وبنسبة كبيرة".

وعن الإصابات، أوضح محمد شوقي، قائلًا: "تواصلت مع أحمد فتوح للاطمئنان عليه ولكن لا أعرف تفاصيل إصابته، كذلك تحدثت مع عمر كمال ونبيل دونجا وأي لاعب يتعرض للإصابة يتم التواصل معه على الفور".