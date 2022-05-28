شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة الصعيد فى القسم الثانى قبل مباريات اليوم.. أسوان متصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى أسوان مجموعة الصعيد بالقسم الثانى برصيد 65 نقطة بعد مرور 28 جولة فى الممتاز ب، بفارق 14 نقطة عن كيما أسوان الوصيف قبل مباريات اليوم السبت.

ترتيب جدول مجموعة الصعيد فى القسم الثانى قبل مباريات اليوم

1 أسوان 65 نقطة

2 كيما أسوان 52 نقطة

3 الألومنيوم 49 نقطة

4 بترول أسيوط 49 نقطة

5 المنيا 45 نقطة

6 تليفونات بنى سويف 40 نقطة

7 الفيوم 36 نقطة

8 شباب طامية 36 نقطة

9 المدينة المنورة 34 نقطة

10 الإعلاميين 33 نقطة

11 بنى سويف 32 نقطة

12 ديروط 32 نقطة

13 سوهاج 32 نقطة

14 ملوى 29 نقطة

15 قنا 17 نقطة

16 البدارى 16 نقطة

مباريات اليوم فى الجولة التاسعة والعشرين..

تقام في الرابعة عصر اليوم السبت 8 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، بين كيما أسوان مع أسوان، المدينة المنورة مع ملوى، الفيوم مع بنى سويف، الإعلاميين مع قنا، ديروط مع بترول أسيوط، المنيا مع البدارى، سوهاج مع تليفونات بنى سويف، الألومنيوم مع شباب طامية.

ويلتقى نادى كيما أسوان وصيف ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 52 نقطة مع المتصدر نادى أسوان فى قمة مباريات مجموعة الصعيد، ويسعى كيما لتحقيق فوز معنوي على المتأهل للدورى الموسم المقبل نادى أسوان صاحب الـ65 نقطة، ويستقبل نادى الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة فريق شباب طامية صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

ويحل نادى بترول أسيوط صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ضيفا على نادى ديروط الثانى عشر برصيد 32 نقطة والذى يسعى لتحقيق الفوز لمحاولة الهروب من الهبوط، ويلتقى المنيا صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة مع البدارى صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد 16 نقطة والذى ضمن الهبوط بشكل رسمي للقسم الثالث.

ويستقبل نادى الفيوم صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة، فريق بنى سويف صاحب المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة والطامح في خطف الثلاث نقاط للهروب من الهبوط، فيما يلتقى الإعلاميين صاحب المركز العاشر برصيد 33 نقطة مع قنا صاحب المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، ويواجه المدينة المنورة التاسع برصيد 34 نقطة فريق ملوى صاحب المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة في مباراة نارية لتفادى الهبوط، ويختتم اليوم بمباراة سوهاج الثالث عشر برصيد 33 نقطة مع تليفونات بنى سويف السادس برصيد 40 نقطة.